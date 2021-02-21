Жители Новокуйбышевска поделились фотографиями мусора в соцсетях и получили новые контейнеры

Фото ЦУР Самарской области (vk.com/tsur63) Фото: СОЦСЕТИ

Во дворе дома на Островского, 15 в городе Новокуйбышевск почти полгода люди складывали мусор прямо под деревом. Управляющая компания устанавливала предупреждающие таблички, но это не помогало, горы отходов росли. Местные жители устали от антисанитарии и поделились фотографиями своей беды в социальных сетях.

- Жители близлежащих домов то ли по привычке, то ли в силу своих «интеллектуальных способностей» выбрасывают мусор в одно и то же место. Управляющая компания «приняла меры» и установила табличку с просьбой так не делать. Хотелось бы, чтобы на данную проблему обратила внимание администрация города Новокуйбышевска, либо установили новый мусорный контейнер, либо приняли определенные меры (например, штрафы) в отношении непорядочных жителей, которые превратили в свалку собственный двор, - дополнили фотографию авторы.

Снимками заинтересовались специалисты Центра управления регионом Самарской области, зафиксировал сообщение и передал в администрацию Новокуйбышевска. Теперь во дворе появились новые мусорные контейнеры, а куча с мусором исчезла.