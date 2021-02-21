В Тольятти прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении школьников

Дети под присмотром медиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого прокуратура Автозаводского района Тольятти совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверяет информацию о массовом отравлении детей в школе № 43 города Тольятти.

По данным ведомства в период с 18 по 20 февраля этого года сразу 34 школьника заболели острой кишечной инфекцией. Сейчас дети лечатся амбулаторно, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Данная ситуация привела к возбуждению уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В прокуратуре также отметили, что сейчас продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по аналогичному факту. В январе текущего года помощь медиков понадобилась учащими школы № 75 Комсомольского района Тольятти. Питание в этой школе организовано силами кого же комбината.

Расследование дела на контроле прокуратуры.