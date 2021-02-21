В Самарской области КАМАЗ, груженой сосной, завалился в кювет

Мужчина доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кинельском районе Самарской области помощь врачей понадобилась водителю КАМАЗа. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По данным МВД России по Самарской области, в субботу, 20 февраля примерно в 15:00 на 63 км автодороги Самара-Бугуруслан 60-летний водитель КАМАЗа попал в ДТП.

Мужчина ехал со стороны Бугуруслана в направлении Самары. Прицеп грузового автомобиля был заполнен дровами из сосны. При движении, по неустановленной пока причине, машина выехала на правую обочину и частично съехала в правый кювет по ходу движения. Водитель получил травмы.