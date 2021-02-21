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Жительницы Самары отдала 330 000 рублей за снятие порчи

Удалось ли за эти деньги избавиться от пагубы, теперь разбираются правоохранители
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Осторожнее, у мошенников нет выходных

Осторожнее, у мошенников нет выходных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. По данным ведомства преступление было совершено в Промышленном районе Самары. По версии следствия, 8 февраля возле одного из домов по ул. Краснодонской женщина под предлогом снятия порчи завладела деньгами местной жительницу. Речь идет о сумме в 330 000 рублей.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельств преступления. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.

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