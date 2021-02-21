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Общество

В центре Самары расселяют еще один ветхий дом на ул. Ленинской

Аварийный дом попал в границы исторического поселения
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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На сайте городской администрации Самары опубликован соответствующий официальный документ

На сайте городской администрации Самары опубликован соответствующий официальный документ

Администрация Самары намерена провести переговоры о переселении с собственниками квартир в доме 169 литера Ааа.а1а2 на ул. Ленинской. В здание находится три квартиры: одна площадью 33,0 кв.м, вторая - 55,3 кв.м и третья - 89,1 кв.м. Здание было построено 1906 году, находится в границах исторического поселения. Площадь участка – 156 кв. метров.

Дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции в 2014 году. По данным горадминистрации, в нем зарегистрировано 25 жильцов. Расселить дом планируют по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» до конца августа 2025 года. В программу переселения на 2021-2022 годы строение включили в январе этого года.