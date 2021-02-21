Еще 287 человек заболели короновирусом в Самарской области

Вакцинация в регионе продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны обновленные данные по заболеваемости кроновирусом в Самарской области на 21 февраля 2021 года. За минувшие сутки в регионе прибавилось еще 287 новых случаев заряжания COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных в губернии с начала пандемии теперь – 46563. Таковы данные, опубликованной на сайте СтопКоронавирус.РФ.

За минувшие сутки, снова обошлось без умерших. Число жертв коронавируса в регионе по-прежнему 900 человек.

Еще один пациент сумел победить опасный вирус. Таким образом, число выздоровевших в Самарской области за все время пандемии составляет – 42823 человек.