Воспитательницу детского сада, в котором ребенок получил травму головы, могут привлечь к ответственности

Дети повздорили не на шутку Фото: Архив "КП"

Куйбышевская транспортная прокуратура провела проверку по обращению отца воспитанника одного из детских садиков Самары. Мужчина рассказал, что его ребенок получил травму, будучи под присмотром сотрудников дошкольного учреждения

Согласно данным прокурорской проверки, в начале декабря 2020 года во время дневной прогулки на игровой площадке детского сада двое детей поругались. Ссора произошла в присутствии воспитателя. Дети повздорили не на утку, и в итоге сын заявителя получил ушибленную рану теменно-затылочной области.

- Федеральным законодательством на дошкольную образовательную организацию возложена обязанность за присмотром и уходом за детьми, - отметили в ведомстве и добавили. - Воспитательница, в нарушение требований федерального законодательства об образовании, а также вопреки возложенных на нее обязанностей, своевременно не приняла мер к разрешению конфликта между воспитанниками.

Прокуратура вынесла в адрес заведующей детсада представление об устранении нарушений и поставила вопрос о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле транспортного прокурора.