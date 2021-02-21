«Я ща пистолет достану!»: самарские подростки, допивая что-то из бутылки, пытались ограбить продуктовый

Видео размещено в паблике «Плохие новости» в социальной сети ВКонтакте Фото: принтскрин видео.

Наглые подростки, отвязано поглощая жидкость из пластиковой бутылки, пытались ограбить магазин, и попали на запись камеры наблюдения.

Видео оказалась в распоряжении одного из пабликов в социальной сети ВКонтакте «Плохие новости». Администраторы сообщества утверждают, что действие происходит в Самарской области, а на кадрах самарские школьники. Причем, скорее всего, молодые люди находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Группа молодых людей врывается в небольшой магазин со словами: «Это ограбление», хватают товар и даже направляют на продавца что-то похожее на пистолет. Женщина, кстати, не растерялась и выпроводила хулиганов, отобрав у них товар.

Действительно ли действие происходит в Самаре, и какой именно магазин пытались ограбить наглые дети, пока неизвестно. В пресс-службе МВД России по Самарской области отметили, что видео сейчас изучают правоохранители.