В Самаре удалили опасную опухоль у 11-летнего ребенка

Фото Министерства здравоохранения Самарской области

В Самаре врачи сумели удалить большую опухоль забрюшинного пространства у ребенка 11 лет. Операцию провели исполняющий обязанности заведующего отделением детской хирургии Самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой Евгений Новоженов и хирург-онколог Елена Кистанова. Образование заметили во время УЗИ в поликлинике.

Перед операцией мы провели дообследование: КТ и МРТ брюшной полости с контрастным усилением, что позволило определить точную локализацию опухоли и её взаимосвязь с соседними органами, - рассказал Евгений Новоженов. - Образование могло быть злокачественной опухолью нейрогенного характера – нейробластомой, что в таком возрасте имеет крайне неблагоприятный прогноз для жизни ребёнка.

Сложность операции была не только в размере образования, но в его расположении. Опухоль находилась на пояснично-кресцовых позвонках, в месте разделения брюшной части аорты и нижней полой вены и частично охватывало подвздошные сосуды. Во время операции могли возникнуть серьезное кровотечение, но все прошло благополучно. Образование удалили через разрез в 10 см.

- Опухоль была выделена единым блоком, без повреждений, с применением высокотехнологичного «интеллектуального» электрохирургического коагулятора, что позволило обойтись минимальной кровопотерей - менее 10 мл, - пояснила Елена Кистанова.

По данным гистологического заключения опухоль оказалась доброкачественной. Юный пациент уже выписан домой в удовлетворительном состоянии. Ему предстоит наблюдаться в местной поликлинике.

Как отметили в регионально Минздраве, ежегодно врачи хирургического отделения Самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой проводят более 1000 операций юным жителям региона. Только с начала года проведено уже более 250 операций.