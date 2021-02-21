Стало известно, где в Самарской области выявили 287 заболевших коронавирусом

Берегите себя, носите маски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 21 февраля 2021 года в Самарской области коронавирусом заболели еще 287 человек. И вновь большинство новых случаев выявили в Самаре – 113 пациентов, почти в два раза меньше - 50 случаев - в Тольятти. На третьем месте антирейтинга Новокуйбышевск – 16 новых заболевших.

Еще по 11 новых случаев выявили в Волжском районе и Чапаевске. Девять заболевших в Отрадном, по 7 новых случаев в Кошкинском районе и Жигулевске. Шесть заболевших нашли и в Кинельском районе. Пять новые случаев выявили и в Сызрани, Кинеле и в Приволжском районе. Еще по 4 новых пациентов в Богатовском и Ставропольском районах и по 3 заболевших в Кинель-Черкасском, Красноармейском, Клявлинском и Большеглушицком районах, а также в Октябрьске.

По два пациента также нашли в Красноярском, Сергиевском, Безенчукском, Исаклинском и в Похвистнево районах. Завершают список Елховский, Большечерниговский, Камышлинский, Пестравский, Похвистневский, Сызранский, Хворостянский, Шенталинский и Шигонский районы. Там по одному заболевшему. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 46563 случая коронавируса.

Из 287 новых пациентов 254 человека узнали о болезни при обследовании с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ и еще 33 человека были выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Третий день подряд в нашем регионе не фиксируют летальные случаи среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего в области, по данным на 21 февраля, от новой коронавирусной инфекции скончались 900 человек.