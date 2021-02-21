В Тольятти на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Пешеход проходит амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП, в котором пострадала бабушка-пешеход, произошло в Центральном районе Тольятти, в районе дома 56 на улице Баныкина. По данным пресс-службы МВД России по Самарской области, примерно в 16 часов 40-летний водитель автомобиля Лада Веста ехал по ул. Баныкина со стороны ул. Комсомольской в направлении ул. Карбышева. 73-летяя женщина в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Здесь и произошла на пенсионерку и наехала машина.

Жительница Тольятти получила травму головы. Сейчас ей назначено амбулаторное лечение.