Жителя Самарской области подозревают в незаконном изготовлении и хранении оружия

Правоохранители напоминают, что лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Кинельский» задержали местного жителя подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении оружия.

Во время личного досмотра, в присутствии понятых, полицейские нашли у подозреваемого предмет, похожий на оружие. 38-летний ранее судимый житель Кинельского района объяснил, что он нашел в лесу во время прогулки охотничье ружье, принес домой и в сарае отпилил часть ствола и приклад, решив переделать его под обрез. Подогреваемый знал, что хранение оружия без соответствующего разрешения запрещено, но все равно переступил закон.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, полицейские изъяли обнаруженную находку и направили на исследование. Экспертиза установила, что изготовленный обрез является самодельным, гладкоствольным огнестрельным оружием, переделанным из двуствольного охотничьего ружья отечественного заводского производства модели «ИЖ-43».

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Правоохранители также напоминают, что лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности. Кроме того, за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств выплачивается денежное вознаграждение.