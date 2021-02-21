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В ночном пожаре в Тольятти погибла пожилая женщина

Там загорелась кровля бани
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Площади пожара - 35 кв.м

Площади пожара - 35 кв.м

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшей ночью в Тольятти произошел пожар, в котором погибла 83-летняя женщина. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании в Центральном районе Автограда поступило в 5:46. Сразу же на место ЧП, по адресу Пугачевский проезд, 27 отправился пожарный расчет.

Горела кровля бани на площади в 35 кв.м. В 7:00 возгорание удалось локализовать, а в 07:06 – полностью ликвидировать.

Для борьбы с огнем привлекалось 19 человек личного состава и 6 единиц техники.

ЧП