В ночном пожаре в Тольятти погибла пожилая женщина

Площади пожара - 35 кв.м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшей ночью в Тольятти произошел пожар, в котором погибла 83-летняя женщина. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании в Центральном районе Автограда поступило в 5:46. Сразу же на место ЧП, по адресу Пугачевский проезд, 27 отправился пожарный расчет.

Горела кровля бани на площади в 35 кв.м. В 7:00 возгорание удалось локализовать, а в 07:06 – полностью ликвидировать.

Для борьбы с огнем привлекалось 19 человек личного состава и 6 единиц техники.