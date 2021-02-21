От попрыгунчиков до анимации: в Самаре прошел демодень фестиваля идей и технологий Rukami

Фото группы "Фестиваль RUKAMI в Самарской области" (vk.com/63rukami)

В Самарской области состоялось первое мероприятие в преддверии фестиваля идей и технологий Rukami Кружкового движения НТИ. Участниками демодня стали кружки, секции и факультативы дополнительного образования региона, работа которых направлена на развитие творческих и изобретательских способностей детей и молодежи.

Программа дня состояла из двух компонентов: «Смотри» и «Делай».

Трек «Смотри» - виртуальные экскурсии по научно-техническим центрам Самарской области, в которых школьники и студенты творят и изобретают.

Трек «Делай» - серия мастер-классов, на которых было интересна как детям, так и взрослым. Программа была многогранной: изготовления попрыгунчиков, светодиодных кулонов, креативное рисование, изучение строения сердца, создание стикер-паков и компьютерная анимация. Своими знаниями и умениями делились студенты и преподаватели химики, медики, техники, а также те, для кого творчество стало профессией.

Демодень посмотрели более полутысячи человек. Это первое подобное мероприятие в Самарской области. И это лишь первый шаг к большому фестивалю Rukami, который поможет раскрыть больше творческих возможностей детей и молодежи области.