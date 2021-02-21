В Самаре уничтожат 120 бутылок сомнительного алкоголя

Все из-за отсутствия документов

Судебные приставы-исполнители Самарской области передали на уничтожение 120 бутылок алкогольной продукции. Алкоголь изъяли у местного предпринимателя. Как отметили в ведомстве, бизнесмен нарушил правила продажи алкогольной продукции. На бутылки с алкоголем не было соответствующей сопроводительной документации. За это предпринимателя привлекли к административной ответственности по ст.14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Суд назначил наказание в виде административного штрафа с конфискацией алкогольной продукции и дальнейшем ее уничтожении.

В итоге судебные приставы Большечерниговского района Самарской области отправили более сотни бутылок с алкоголем на уничтожение.