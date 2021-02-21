"Много дыма и запах горелой резины": в Тольятти горит мебельный цех на улице Мичурина

Фото группы "ТОЛЬЯТТИ" (vk.com/tltvip) Фото: СОЦСЕТИ

В Тольятти пожарные расчеты борются с возгоранием в сервисном центре. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре поступила на пульт дежурного в 19:49 в воскресенье, 21 февраля. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова - Пожар №2 отправилисьна место ЧП по адресу Центральный район, ул. Мичурина, 24А.

- По прибытию установлено, что происходит горение в одноэтажном цехе по производству мебели на площади 250 кв. м. Погибших, пострадавших, эвакуированных нет. К ликвидации пожара привлечены 72 человека, 24 ед. техники, в том числе от МЧС России 54 человека, 16 ед. техники, - отметили в ведомстве.

Местные жители отмечают, что близлежащие улицы словно заволокло густым туманом, запах горелой резины и химикатов просачивается в квартиры даже через закрытие окна.