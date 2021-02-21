Появились фото и видео пожара в мебельном цеху на ул. Мичурина в Тольятти

Пожар локализован
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
В Тольятти пожарные расчеты продолжают борьбу с возгоранием цеха по производству мебели. Напомним, горит производственное помещение по адресу Центральный район, ул. Мичурина, 24А. Площадь пожара увеличилась в два раза. К счастью, пожарным удалось локализовать возгорание. Об этом представители ведомстве сообщили в 22:54.
- Объявлена локализация на площади 500 квадратных метров, - отметили в пресс-службе регионального МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Сообщение о пожаре поступила на пульт дежурного в 19:49 21 февраля. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова - Пожар №2. По прибытию установлено, что происходит горение в одноэтажном цехе по производству мебели на площади 250 кв. м.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
По предварительным данным погибших, пострадавших и эвакуированных нет.