В Новокуйбышевске открылся "Мой бизнес"

В Самарской области открылся "Мой бизнес"

Уже шестой центр "Мой бизнес" открылся в Самарской области. Он расположился в Новокуйбышевске. Предыдущие полезные точки для предпринимателей уже начали работу в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Отрадном. Сотрудники уже оказывают первые консультации.

В центре размещаются МФЦ, Ассоциация предпринимателей г.о.Новокуйбышевск, НКО «Фонд развития предпринимательства» города .Новокуйбышевск, Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области на территории г.о.Новокуйбышевск.

В организации есть 4 оборудованных места в зоне коворкинга - для совместной работы, переговорная и зал для мероприятий. Первое соглашение на предоставление места в рабочей зоне уже заключено.

- Предпринимательское сообщество имеет возможность получить консультацию, помощь, все услуги в одном месте. Мы видим, как это востребовано. К 2024 году планируется открытие таких центов в каждом городском округе губернии, - поделился своим мнением, комментируя открытие, Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Живайкин.