Самарский врач Николай Ренц посоветовал не ходить в гости в эти выходные

Дышать морозным свежим воздухом полезно для иммунитета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач тольяттинской больницы, председатель оперативного штаба Самарской области Николай Ренц посоветовал на этих праздничных выходных ограничить походы в гости к родственникам и друзьям из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Врач порекомендовал самарцам прогуляться на свежем морозном воздухе.

- Несмотря на то, что в регионе активно проходит прививочная кампания, риск подхватить коронавирусную инфекцию остается. Поэтому рекомендую отказаться от походов в гости и провести эти длинные выходные на свежем воздухе, - говорит Николай Ренц.

Кроме того, врач отметил, что необходимо беречь своих пожилых родственников и не нарушать их самоизоляцию.

Напомним, что по данным на 21 февраля, в Самарской области коронавирусом заболели еще 287 человек. Большинство новых случаев зарегистрировали в Самаре – 113 человек, в Тольятти – 50 новых случаев заражения. Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 46 563 жителя.