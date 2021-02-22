В Клиниках самарского медуниверситета закрыли COVID-госпиталь на 200 коек

Ситуация в стационарах в настоящее время стабильная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о закрытии перепрофилированного ковидного госпиталя на 200 коек в Клиниках СамГМУ. Ковид-госпиталь работал в терапевтическом корпусе Клиник медуниверситета с ноября 2020 года.

- С 1 марта 2021 года терапевтический корпус продолжит оказывать специализированную помощь в плановом порядке. До этого времени необходимо провести профилактические мероприятия, утвержденные Роспотребнадзором, - сказано в документе от 15 февраля 2021 года.

Напомним, что о переводе части ковидных коек в регионе на штатный режим роботы ранее рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. По данным оперативного штаба региона на 16 февраля, ситуация в стационарах в настоящее время стабильная, соотношение амбулаторных пациентов и госпитализированных – 17,5 тысяч и 4,2 тысячи соответственно.