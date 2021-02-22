В Самарской области подростки на «девятке» врезались в железобетонный блок

Автомобиль на большой скорости занесло Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП с пострадавшими произошло в городе Октябрьск, 21 февраля 2021 года. По предварительным данным полицейских, водитель 2003 года рождения на автомобиле ВАЗ-210930 на улице Гая не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в железобетонный блок. В результате водитель и двое его пассажиров 2003 и 2004 годов рождения получили травмы и были госпитализированы в городскую больницу.

- Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, что накануне в Кинельском районе Самарской области произошло похожее ДТП со съездом в кювет. По данным полицейских, 60-летний водитель КАМАЗа по неустановленным пока причинам съехал в кювет, где большегруз завалился набок. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу.