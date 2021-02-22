В Самаре при пожаре в частном доме погибли два человека

Существовала угроза распространения огня на соседние здания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар произошел ночью, 22 февраля, в Куйбышевском районе Самары. Во время тушения пожара в частном доме на улице Обувная были обнаружены тела погибших мужчины и женщины.

- Сообщение о пожаре поступило в 3:27. Пожарные привлекались по повышенному рангу «1-БИС» из-за угрозы распространения на соседние здания. Пожар удалось ликвидировать в 4:46, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Для ликвидации возгорания привлекались 46 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших.

Напомним, что 21 февраля в Тольятти произошел крупный пожар на мебельном производстве. Пожарные привлекались по повышенному рангу сложности. Локализовать возгорание удалось на площади 500 квадратных метров.