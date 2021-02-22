«Мы не нужны и проблемы наши им чужды»: мужчина с почечной недостаточностью написал открытое письмо губернатору Самарской области

Пациенты из отдаленных районов испытывают сложности с прохождением необходимых процедур в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инвалид 1 группы Виталий Ковригин из Кинель-Черкасского района написал открытое письмо в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, министра здравоохранения Армена Беняна и министра социально-демографической политики Самарской области Марины Антимоновой. В своем обращении пациент с почечной недостаточностью просит решить проблему системной перевозки пациентов до места лечения на гемодиализ.

- Я уже на протяжении нескольких лет пытаюсь до Вас достучаться. В Самаре проблем с доставкой пациентов до центра гемодиализа нет, там есть социальное такси. А вот пациентам из отдаленных районов приходится добираться самостоятельно, - говорит Виталий Ковригин в своем письме.

Виталий Ковригин получает из областного бюджета «дорожные выплаты», которые должны компенсировать ГСМ и проезд на общественном транспорте, однако мужчина утверждает, что этих денег не хватает.

- Я получаю 1638 рублей в месяц, на 13 поездок (это 80 км туда и обратно при стоимости литр бензина 42 р). Грубо говоря, мне этих денег хватает ровно на 3 поездки, - говорит Ковригин.

Мужчина сделал запрос в правительство региона, с целью пересмотра размера компенсаций. В ответ ему и еще одному пациенту предложили по понедельникам и средам выделить автомобиль с водителем, а по пятницам добираться до Центра самостоятельно. Ковригин же говорит, что если ему добираться на своем автомобиле после процедуры гемодиализа крайне опасно, так как в дороге может упасть давление и начаться судороги.

- Еще прежний министр здравоохранения Гридасов говорил, что диализные больные не должны самостоятельно добираться на своем транспорте, но потом он ушел с этого поста и вопрос остался нерешенным, - рассказал пациент в письме.

Сейчас у Ковригина сломался личный автомобиль, ехать 22 февраля на процедуру ему не на чем, так как общественный транспорт не ходит из его населенного пункта. Пропуск процедуры гемодиализа может быть смертельно опасен для инвалида 1 группы, поэтому мужчина просит помощи у правительства и профильных министерств.

- Я звонил и писал неоднократно в твиттер, на что мне говорили - «пишите через сайт правительства Самарской области и в течение 30 дней мы вам ответим». Но хочу вам объяснить, что у нас нет этих 30 дней, мы раньше умрем, чем дождемся от вас ответа, - говорит в своем обращении Виталий Ковригин.

Мужчина просит как можно скорее решить вопрос с доставкой пациентов из отдаленных районов, так как времени у них остается все меньше. Ковригин предложил провести «круглый стол», на котором разобрать данную проблему с представителями власти Самарской области.