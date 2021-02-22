«Я себе такое позволить не могу»: в Самаре продают норковую шубу для собаки

У любителя роскошной жизни и собака должна быть в мехах Фото: Авито

В Самаре выставили на продажу роскошную норковую шубу для собаки мелкой породы. За натуральный мех придется заплатить 7 тысяч рублей.

- Норковая шубка новая, на подкладке, - пишет автор объявления.

Натуральный мех не даст питомцу замерзнуть даже в самые крепкие морозы. А необычный гардероб собачки точно привлечет внимание прохожих.

Мини-терьер в норковой шубе точно подойдет к интерьеру 7-комнатной квартиры в стиле ренессанс за 70 миллионов рублей в центре Самары.