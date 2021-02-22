В Новокуйбышевске мужчина с ножом ограбил три магазина алкогольных напитков

Ранее самарец уже был судим за подобное преступление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники трех торговых компаний сообщили о разбойном нападении на магазин. Продавцы утверждали, что покупатель, на просьбу оплатить алкогольную продукцию, угрожал ножом и скрывался с неоплаченным товаром в неизвестном направлении.

- Полицейские изъяли записи с видеокамер и опросили свидетелей. Ориентировку с приметами грабителя передали наружным службам и патрульным города Новокуйбышевск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Во время патрулирования сотрудники ППС заметили мужчину, по приметам схожим с подозреваемым. Мужчину задержали и изъяли у него нож, которым он пугал кассиров. Задержанным оказался ранее судимый 44-летний житель Самары, который рассказал, что приехал в Новокуйбышевск в гости к своим знакомым.

- В ходе опроса мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что похищенный алкоголь он распил со своими приятелями, - рассказали в ГУ МВД региона.

В отношении грабителя было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Сейчас мужчина находится под стражей, ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.