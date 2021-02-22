Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Новокуйбышевске мужчина с ножом ограбил три магазина алкогольных напитков

Мужчина распивал награбленное со своими товарищами
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Ранее самарец уже был судим за подобное преступление

Ранее самарец уже был судим за подобное преступление

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники трех торговых компаний сообщили о разбойном нападении на магазин. Продавцы утверждали, что покупатель, на просьбу оплатить алкогольную продукцию, угрожал ножом и скрывался с неоплаченным товаром в неизвестном направлении.

- Полицейские изъяли записи с видеокамер и опросили свидетелей. Ориентировку с приметами грабителя передали наружным службам и патрульным города Новокуйбышевск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Во время патрулирования сотрудники ППС заметили мужчину, по приметам схожим с подозреваемым. Мужчину задержали и изъяли у него нож, которым он пугал кассиров. Задержанным оказался ранее судимый 44-летний житель Самары, который рассказал, что приехал в Новокуйбышевск в гости к своим знакомым.

- В ходе опроса мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что похищенный алкоголь он распил со своими приятелями, - рассказали в ГУ МВД региона.

В отношении грабителя было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Сейчас мужчина находится под стражей, ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Криминал