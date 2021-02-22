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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самарской области: данные на 22 февраля 2021 года

Стало известно, сколько жителей заразились коронавирусом за сутки
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Четвертый день подряд в регионе нет смертей от коронавируса

Четвертый день подряд в регионе нет смертей от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области еще 285 жителей заболели коронавирусом. Об этом стало известно по данным сайта стопкоронавирус.рф.

За весь период пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 46 848 человек. Из них 43 103 пациента успешно завершили свое лечение, в том числе 280 человек выздоровели за сутки.

Четвертый день в Самарской области не фиксируют летальные случаи среди больных с COVID-19. Общее количество смертей держится на уровне 900 человек.