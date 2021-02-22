Четвертый день подряд в регионе нет смертей от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области еще 285 жителей заболели коронавирусом. Об этом стало известно по данным сайта стопкоронавирус.рф.

За весь период пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 46 848 человек. Из них 43 103 пациента успешно завершили свое лечение, в том числе 280 человек выздоровели за сутки.

Четвертый день в Самарской области не фиксируют летальные случаи среди больных с COVID-19. Общее количество смертей держится на уровне 900 человек.