В Самаре потеплеет к концу недели

Синоптики рассказали, когда закончатся аномальные морозы в Самаре в феврале 2021 года. До 25 февраля жителям города и области еще придется померзнуть: температура по ночам будет достигать -35 градусов, из-за того, что земля все больше промерзает, днем тоже становится очень холодно, правда солнышко все же греет уже по весеннему. И к концу недели оно победит.

Синоптики обещают, что уже к концу недели потеплеет. Причем как водится теплеть будет не постепенно, а сразу резко. Еще 25 февраля в четверг Уже в пятницу потеплеет до -5 -7 градусов, в субботу будет -3 - 2, а в воскресенье по предварительным данным столбики термометров уже могут опуститься до ноля.

С понижением температуры в регион придут снегопады, уже с 25 февраля. С пятницы пойдет довольно сильный снег.