В Самаре выбирают первую красавицу УФСИН

В Самаре выберут самую красивую леди в погонах

Комсомольская Правда в Самаре, совместно с управлением ФСИН по Самарской области объявили конкурс на звание первой леди в погонах.

Голосование проводится на сайте «КП-Самара» с 22 февраля по 7 марта. Любой желающий сможет проголосовать за понравившуюся участницу или отдать свой голос сразу за несколько претенденток.

- Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа, - сообщают организаторы конкурса красоты.

За звание красы и гордости УФСИН по Самарской области борются сразу 21 красавица в погонах. Принять участие в голосовании можно по ссылке ниже.

КОНКУРС:

Краса и гордость УФСИН - 2021 в Самаре: выбираем леди в погонах