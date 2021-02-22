ФК «Крылья Советов» пополнился игроками из Казахстана, Белоруссии и России

19-летний белорусский защитник Дмитрий Прищепа

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о подписании контрактов с тремя новыми футболистами. Самому молодому 19 лет.

19-летний белорусский защитник Дмитрий Прищепа, и 25 летние футболисты из Казахстана и России будут играть за самарские «Крылья». О подписании контрактов рассказали на официальной странице клуба в социальных сетях.

Защитник Дмитрий Прищепа ранее выступал за ФК «Минск», а оттуда ездил в аренду в «Зенит». В ПФК «Крылья Советов» ему присвоили номер 35.

- Дмитрий выступал за сборные Белоруссии разных возрастов. Он принял участие во всех трёх сборах нашей команды в этом году, - рассказали представители самарских «Крыльев».

25-летний нападающий Абат Аймбетов перешел из сборной Казахстана

25-летний нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов перешёл в "Крылья Советов" . Играть в «Крыльях» Абат будет под номером 9.

- Ранее Абат выступал за "Актобе" и "Кайрат". В этих клубах Аймбетов стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Казахстана, - сообщают официальные представители команды.

Дмитрий Ефремов в 19 лет дебютировал за главную национальную сборную России

Третьим новичком стал 25-летний полузащитник Дмитрий Ефремов, который является воспитанником Академии им. Коноплёва. Ранее Ефремов выступал за московский ЦСКА, где стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка России. Играть в самарской команде он будет под номером 22.

- Ефремов играл за чешский клуб «Слован», где завоевал бронзовые медали чемпионата Чехии. Также Дмитрий Ефремов выступал за "Оренбург", "Урал" и сборные России различных возрастов. В 19 лет дебютировал за главную национальную сборную России, - рассказали в официальном сообществе «Крыльев Советов».