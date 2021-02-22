Спасатели не рекомендуют долго находиться на улице в мороз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС объявило оранжевый уровень погодной опасности в Самарской области. По прогнозам синоптиков, 23 февраля ожидается усиление северного ветра и мороз до -25 градусов.

- Ночью и днем 23 февраля 2021 года местами по Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений: мороз ниже 250 С ,с усилением северного ветра, порывы 15-18 м/с, - сообщили в метеорологической службе.

Главное управление МЧС рекомендует жителям региона сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за состоянием своего здоровья. Чтобы не допустить переохлаждения на мороз лучше выходить в многослойной одежде, а обувь должна быть сухой и свободной.