Появилось видео со стройки ковидного госпиталя на территории Тольяттинской городской больницы №5

Одноэтажный госпиталь будет рассчитан на 51 койку и 20 реанимационных мест Фото: скриншот с видео

В Самаре и Тольятти продолжаются работы по возведению приемно-диагностических сортировочных отделений для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на территориях Тольяттинской городской клинической больницы №5 и Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.

В официальном аккаунте минздрава Самарской области в Инстаграм появилось видео со стройки модульного здания в Тольятти.

- Это будут одноэтажные отдельно стоящие здания. В их состав будут входить блоки шлюзования на чисто/грязную зоны, приемно-диагностический блок, коечный блок, реанимационное отделение, - рассказали в региональном минздраве.

По словам главврача тольяттинской больницы Николая Ренца, модульное здание возводится по всем современным требованиям. Завершить работы и ввести объекты в эксплуатацию планируется уже летом 2021 года.