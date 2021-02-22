Подробности о коронавирусе в Самарской области на 22 февраля 2021 года

Рассказываем, где нашли новых заболевших в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области подтвердили еще 285 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство снова обнаружили в Самаре, в Тольятти почти вдвое меньше заболевших.

В Самаре за сутки заболели 108 человек, в Тольятти – 56 зараженных. В Красноярском районе на 22 февраля зафиксировали 22 случая заболевания коронавирусом. В Волжском районе чуть меньше, 16 новых случаев, в Приволжском районе – 14 заболевших, а в Чапаевске – 11. В Сызрани и Новокуйбышевске по 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

256 человек узнали о вирусном заболевании при обследовании с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 29 человек не знали о своем заболевании пока не пришли на профосмотр.

Всего в Самарской области зафиксировано 46 848 инфицированных.

Четвертый день в Самарской области не фиксируются летальные случаи среди больных коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии скончались 900 пациентов.