В Минсоцдемографии Самарской области прокомментировали ситуацию с инвалидом с почечной недостаточностью

Мужчина пожаловался на отсутствие системной перевозки пациентов из отдаленных районов Самарской области в медучреждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве социально-демографической политики Самарской области прокомментировали открытое письмо жителя Кинель-Черкасского района Виталия Ковригина, который пожаловался на отсутствие системной перевозки пациентов из отдаленных районов области.

Ковригин Виталий Константинович является инвалидом 1 группы. Проживает в селе Красная Горка, Кинель-Черкасского района. Пациент нуждается в регулярном прохождении процедуры гемодиализа 3 раза в неделю. Ранее мужчина был вынужден проходить процедуру в Самаре, а с 2019 года, когда в Отрадном, в 47 км от села Красная Горка, открылся гемодиализный центр, Ковригин ездит туда.

- Через органы социальной защиты Виталий получает компенсацию стоимости на проезд к месту процедуры и обратно вместе с сопровождающим - 132 рубля за поездку, что составляет 1584 рублей в месяц или 19 000 рублей в год, - рассказали "КП-Самара" в минсоцдемографии Самарской области.

По данным министерства, с 2019 года с гражданином Ковригиным была достигнута договорённость об оказании помощи в доставке: по понедельникам предоставляет транспорт КЦСОН Восточного округа, по средам Администрация района. По пятницам пациент ездит на своем автомобиле. Сопровождение пациента по средам и пятницам полное. В таком режиме поездки осуществляются 1,5 года, все изменения в договорённостях заранее согласовываются с Виталием.

- Сейчас, пока у Виталия личный автомобиль неисправен, КЦСОН и администрация района будут выделять пациенту транспорт для доставки к месту проведения процедур по гемодиализу и обратно, - сообщили в региональном министерстве.

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