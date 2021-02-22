В Самарской области бензин поднялся в цене до 53 рублей за литр

А производство бензина снизилось почти на 3% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области опубликовали средние показатели потребительских цен на бензин и дизельное топливо за январь 2021 года.

- В январе текущего года бензин АИ-92 в среднем стоил 42,64 рублей за литр, АИ-95 - 46,68 рублей за литр, АИ-98 в среднем стоил 53,55 рублей. Дизельное топливо стоило в январе в среднем 48,05 рублей за литр, - рассказали в Самарастате.

Если сравнивать с показателями января 2020 года, то можно увидеть, что цены на топливо увеличились. Например, АИ-92 стоил в среднем 41,9 рублей, АИ-95 можно было купить за 45 рублей, а АИ-98 стоил 51,7 рублей. Год назад литр дизеля можно было купить за 47,4 рублей.