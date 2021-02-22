Инспекторы ГИМС провели рейды по местам любителей зимней рыбалки в Самарской области

Главное управление МЧС России в очередной раз напоминает правила безопасности поведения на льду Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В этом году ледовая обстановка в Самарской области позволяет рыбачить на водоемах, однако в некоторых местах есть промоины, а под толщей снега может быть вода. Инспекторы ГИМС поселили излюбленные места рыбаков и напомнили им о правилах соблюдения техники безопасности на льду.

- В этом году обстановка на водных объектах относительно прошлого года, спокойная - с начала года ни одной гибели. Это связано с установившимися сильными морозами - лед на большинстве водоемов стал толще и прочнее. Однако в некоторых местах лед может быть рыхлым, поэтому помнить об опасности пребывания на льду необходимо всегда, - рассказал начальник Центра ГИМС главного управления МЧС по Самарской области Александр Старов.

Инспекторы напомнили рыбакам, что при себе всегда необходимо иметь средства спасения: спасательный жилет, веревку, чтобы в случае необходимости оказать помощь. Для того, чтобы не забыть о правилах безопасности на водных объектах в зимнее время года, инспекторы раздали информационные памятки-листовки.

Инспекторы отметили, что одна из наиболее частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. В нетрезвом состоянии люди неадекватно реагируют на опасность, поэтому в случае форс-мажорной ситуации становятся беспомощными.

Спасатели предупреждают, что во время зимней рыбалки в первую очередь нужно думать о собственной безопасности, чем об улове.