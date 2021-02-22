В Самарской области ищут 11-летнего мальчика со светлыми волосами и веснушками

Змеев Матвей Андреевич, 2009 года рождения Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские просят оказать содействие в поиске 11 летнего Матвея Змеева, который ушел из дома на станции Звезда Безенчукского района, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее мальчик никогда не уходил из своего дома.

Приметы: на вид Матвею 11-12 лет, рост 130-135 сантиметров, плотного телосложения, глаза серые, волосы светлые, на лице веснушки.

Мальчик был одет: шапка триколор (синий, красный, белый цвета), пуховик серого цвета, черные спортивные трико с наружными карманами на уровне колен, кофта камуфляжного цвета, черные сапоги-дутики, серая майка.

Полицейские просят сообщить всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка в ближайший отдел полиции, либо по телефонам: 8-846-76-11-31, 2-32-45, 2-11-41 или 112.