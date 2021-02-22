Сызранская транспортная прокуратура отобрала удостоверение судоводителя у заядлого алкоголика

Мужчине с алкоголизмом запретили управлять моторной лодкой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сызранская транспортная прокуратура провела проверку безопасности движения на внутреннем водном транспорте, в ходе которой был выявлен судоводитель, который был поставлен на учет с психическим заболеванием – алкоголизм.

- В августе 2020 года мужчина получил удостоверение на право управления маломерным судном, а в сентябре его поставили на учет в «Сызранском наркологическом диспансере», - рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Таким образом, наличие у мужчины психического заболевания – алкоголизма исключает его право управлять транспортными средствами повышенной опасности. Транспортный прокурор в порядке статьи 39 Кодекса административного судопроизводства РФ лишил жителя Сызрани права управления маломерным судном.