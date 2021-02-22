В Самарской области появится филиал академии спорта Ирины Винер

Дмитрий Азаров встретился с легендарным тренером по художественной гимнастике Ириной Винер

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Москву встретился с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Стороны обсудили сотрудничество в подготовке самарских спортсменов и наставников, а также договорились об открытии в Самарской области филиала академии легендарного тренера Ирины Винер.

- Необходимо выбрать школы и на их базе открыть профессиональные классы гимнастики. Дети будут заниматься по методике великого тренера, развивать свои таланты, и я уверен, что в будущем продолжат славные традиции самарской гимнастики, - отметил Дмитрий Азаров.

Новость о создании филиала появилась на официальной странице губернатора в Инстаграм. В комментариях самарцы поддержали эту инициативу. По словам родителей самарских маленьких гимнасток, теперь у девочек есть все шансы показать свой талант и упорство.