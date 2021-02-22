В Самаре женщины готовы потратить на подарки ко Дню защитника Отечества не более 3 тысяч рублей

В этом году максимальное количество россиян откажется от покупки подарков для близких на 23 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob провел исследование, в котором приняли участие экономически активные россияне из всех округов страны, в том числе из Самары. Темой исследования стал предстоящий праздник – День защитника Отечества.

Подарки на праздник собираются покупать не многие дамы, 34% женщин вообще отказались от поздравлений и подарков на 23 февраля. 55% мужчин также высказались против дарения презентов.

Больше всего готовы потратиться москвичи и красноярцы - их средний бюджет на подарки к 23 февраля составит 3600 рублей. Меньше всего же планируют тратить в Волгограде — в среднем 2300 рублей. В Самаре женщины готовы отдать за подарок не больше 2900 рублей.

Из всех опрошенных 30% женщин собираются поздравлять и дарить подарок своим мужьям, 18% будут поздравлять сыновей, а своих отцов будут чествовать 16% опрошенных. 8 % россиянок будут поздравлять близких людей и братьев, 3% подарят подарок коллегам и друзьям, и лишь 2% поздравят своих дедушек.