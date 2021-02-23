Самарец избил охранника и похитил у него пистолет

Скрыться от правосудия злоумышленнику не удалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарец избил сотрудника одной из частных охранных организаций, чтобы завладеть его пистолетом. Криминальная история произошла в апреле прошлого года.

38-летний мужчина – сам бывший сотрудник ЧОПа, решил похитить огнестрельное оружие и боеприпасы у одного из бывших коллег. Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, к делу самарец подошел основательно и разработал целый план операции. Накануне совершения преступления он наведался в офис, в котором планировал напасть на охранника, изучил место расположения камер и пути отхода. А уже на следующий день заявился туда с железным прутом в руках.

- Мужчина нанес металлической палкой по голове бывшего коллеги не менее четырех ударов, - сообщили в полиции. – Когда жертва потеряла сознание, он похитил у него из кобуры пистолет ИЖ-71 калибра 9х17 и два магазина с 16-ю патронами к нему.

Однако скрыться от правосудия злоумышленнику не удалось. Уже через 10 дней сотрудники полиции задержали его и изъяли похищенное оружие и боеприпасы.

Сейчас против злоумышленника возбудили уголовное дело и направили его в суд.