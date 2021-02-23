В Самаре температура опустилась ниже -40 градусов

Из дома в такую погоду лучше не выходить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре столбики термометров опустились ниже минус 40 градусов. Фотографию термометра с отметкой «-41» горожане выложили в соцсетях утром 23 февраля.

- Самара, Мехзавод, -41, - написали шокированные холодом горожане. – А сколько у вас за бортом?

В комментариях самарцы уже поделились погодой за окном – по их словам, градусники везде показывают отметку ниже минус тридцати градусов.

Между тем синоптики уже объявили в Самарской области штормовое предупреждение. Причиной стали сильные морозы ниже климатической нормы и ураганный северный ветер скоростью до 15-18 метров в секунду. По данным Приволжского УГМС днем 23 февраля воздух в Самарской области прогреется не более чем до отметки в -23… -28 градусов, а ночью на среду температура местами опустится до -37.