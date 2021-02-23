Решил погулять и укатил на электричке: в Самаре нашли пропавшего 11-летнего мальчика

Мальчик решил покататься на электричке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нашли пропавшего 11-летнего мальчика из Безенчукского района. Маленький Матвей пропал 21 февраля. Он ушел из дома на станции Звезда Безенчукского района - и исчез.

К поискам моментально подключились сотрудники полиции и волонтеры. Ориентировку с приметами ребенка получили все наружные службы, информация была опубликована в соцсетях и отправлена в соседние регионы. Правоохранители прочесали все окрестные дворы, проверили крупные торговые центры, вокзалы Самары и Безенчука, расспросили родных, близких и друзей Матвея.

Матвей нашелся только вечером 22 февраля. Мальчик сам вышел на связь с родными.

- Выяснилось, что все это время он находился в Самаре, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. – Он добрался туда на электричке и переночевал у своего знакомого.

Мальчик заявил, что просто решил погулять, а телефон отключал чтобы сэкономить зарядку.

- Никаких противоправных действий в отношении мальчика не совершалось, сейчас ребенок находится дома, - пояснили правоохранители.