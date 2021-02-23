В Самаре ураганный ветер сорвал крышу дома

Ураганный ветер сорвал часть крыши общежития. Фото: скриншот видео

В Самаре из-за ураганного ветра произошло ЧП - метель сорвала часть крыши одного из домов. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

ЧП произошло в Куйбышевском районе, на ул. Флотская, 17.

- Сорвало крышу! – написали возмущенные очевидцы в соцсетях. - Ни осенью, ни зимой коммунальщики не реагировали, и возможно не собираются!

Согласно данным открытых источников, дом был построен в 1967 году. По данному адресу расположено пятиэтажное общежитие. В нем же находится участковый пункт полиции и библиотека.

В управляющей компании «Квазар», в ведении которой находится общежитие, журналисту «КП-Самара» рассказали, что никакой заявки по данному факту к ним пока не поступало.

- В ближайшее время все выясним и предпримем необходимые меры, - заверили в УК.