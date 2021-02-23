Опять под три сотни: опубликованы новые данные о заболевших коронавирусом

Число заболевших держится на высокой отметке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал Стопкоронавирус.рф опубликован актуальные данные по новым заболевшим COVID-19. По данным сервиса, число инфицированных жителей региона с официально подтвержденным диагнозом на 23 февраля выросло на 283 человека.

По темпам прироста числа заболевших наш регион входит в десятку самых заболевающих областей страны. На 23 февраля Самарская область расположилась на седьмом месте сомнительного рейтинга. 279 человек выздоровели и выписались из=под наблюдения врача, по этому показателю Самарская область на 10 месте по РФ.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 47131 человека.

Не обошлось без новых жертв. 23 февраля ковид забрал еще пять жизней жителей региона, общее число погибших достигло 905 человек.