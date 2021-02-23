Под Самарой юный водитель без прав опрокинул машину в кювет

Из-за неловкости молодого водителя машина перевернулась. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Под Самарой накануне вечером произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась в Шигонах.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, около половины одиннадцатого вечера 200летний водитель без прав ехал по поселку на автомобиле «Шевроле Ланос». Иномарка двигалась по пер.Большой в сторону ул. Советская.

- В районе дома №36 водитель выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет,- рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате автомобиль опрокинулся и перевернулся на крышу. В аварии пострадали сам молодой водитель и его 36-летний пассажир. На скорой помощи их доставили в больницу.

- По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - пояснили в ГУ МВД.