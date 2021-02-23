В Самаре заболеваемость коронавирусом снизилась

В основном новых заболевших находят среди пациентов с пневмонией и ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и Тольятти немного снизилась заболеваемость коронавирусом. Это следует из статистики, которую опубликовал региональный оперштаб

По данным оперштаба 23 февраля 2021 года в регионе было официально подтверждено 283 случая коронавируса. Из них 86 – в Самаре и 71 – в Тольятти. Это меньше, чем днем ранее, когда число вновь заболевших в областной столице превысило сотню человек.

Еще 13 человек заболели в Сызрани, по 11 – в Новокуйбышевске и Кинель-Черкасском районе, по 10 – в Чапаевске и Красноярском районе. В остальных городах и районах области новых заболевших менее десятка.

Подавляющее большинство новых заболевших нашли среди пациентов с пневмонией и ОРВИ, и только 31 не имели внешних признаков болезни.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заболели 47131 человек. 905 из них скончались.