Стало известно, кого убил коронавирус 23 февраля в Самарской области

Коронавирус в Самарской области забрал еще пять жизней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кого убил коронавирус 23 февраля 2021 года в Самарской области. Данные печальной статистики опубликовал региональный оперштаб.

За минувшие сутки список жертв коронавируса пополнили пять жителей региона. Все они были в возрасте старше 65 лет и имели сопутствующие заболевания. Это три женщины и двое мужчин. Женщины 82 и 65 лет страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, мужчина 72 лет - заболеванием эндокринной системы, мужчина 74 лет и женщина 79 лет - заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В общей сложности с начала пандемии коронавирус забрал жизни 905 жителей региона.