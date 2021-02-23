В Самаре ночью мороз побил рекорд времен Великой Отечественной войны

В такую погоду из дома лучше не выходить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшей ночью в Самаре был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха. Он побил рекорд, установленный в 1945 году. Такие данные опубликовал Приволжский УГМС.

По данным синоптиков, ночью на 23 февраля самая холодная температура была зафиксирована в Клявлино – здесь столбики термометра опустилась до -31 градуса, отклонение температуры составило 2,4 градуса. Аномальные холода были зафиксированы на станциях в Новодевичьем, Серноводске и Аглосе.

В Самаре морозы побили температурный рекорд, установленный в 1945 году – синоптики зафиксировали температуру в -29.9 градусов. Это на 0,1 градусов холоднее, чем предыдущий минимум. При этом порывы ветра достигали 15-18 м в секунду.

Напомним, из-за сильных морозов в Самарской области объявлено штормовое предупреждение и желтый уровень опасности. Синоптики сообщают, что в третьей декаде февраля средняя температура воздуха в регионе ожидается ниже нормы на 7°. А минувшей ночью на Мехзаводе термометры местных жителей зафиксировали температуру в -40 градусов.