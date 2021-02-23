В Самаре мужчина в -30 гулял по улице в трусах и перчатках

Мороз закаленному самарцу не помеха. Фото: www.instagram.com/samara_podsmotreno/ Николай Марков

В Самаре в тридцатиградусный мороз на улице заметили мужчину, который разгуливал по улице в одних трусах, перчатках и ботинках. Необычную фотографию закаленного земляка очевидцы выложили в социальных сетях.

- Главное – руки и ноги в тепле, - пишет авто фото Николай Марков.

В комментариях самарцы высказывают различные предположения, что могло побудить мужчину отправиться гулять в таком виде в 30-градусный мороз. Некоторые предположили, что он только что выплатил последний взнос по ипотеке, другие попеняли, что мужчина без маски, третьи забеспокоились за его здоровье.

Однако, как выяснилось, мужчина просто закаляется, и даже 30-градуснй мороз ему нипочем.

- Это мой сосед, ему 80 лет, он закаляется и всегда так ходит, - узнала мужчину одна из самарчанок.