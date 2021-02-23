Самарские полицейские поздравили защитников Отечеств с праздником

Самарские полицейские поздравили защитников Отечества с праздником

Самарские полицейские поздравили защитников Отечества с праздником 23 февраля. В качестве музыкального подарка солисты и оркестр Культурного центра ГУ МВД по Самарской области исполнили знаменитую композицию «Идет солдат по городу» на музыку Шаинского и слова Танича.

Артисты в парадной форме в сопровождении оркестра исполнили популярную песню. Клип иллюстрировали кадрами несения службы сотрудниками правоохранительных органов.

Видеоклип уже набрал несколько сотен просмотров.